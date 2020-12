Brandursache festgestellt für Brand zu Heiligabend im Wartburgkreis steht fest

Barchfeld-Immelborn. Heiligabend brannte es in einem Einfamilienhaus in Barchfeld. Die Ermittler machten einen technischen Defekt als Ursache aus.

Der Brand in einem Einfamilienhaus in Barchfeld-Immelborn (Wartburgkreis) an Heiligabend wurde durch einen technischen Defekt ausgelöst. Dies hätten Spezialisten bei der Untersuchung des Brandorts am Montag festgestellt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Bei dem Feuer waren zwei Bewohner des Hauses leicht verletzt worden, als sie den Brand im Dachstuhl des Gebäudes löschen wollten. Den durch die Flammen entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 50.000 Euro.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: