Breitbandausbau in Gerstungen

Gerstungen. Die größte Landgemeinde im Wartburgkreis peilt den Breitbandausbau an. Es gibt private Anbieter.

Vertreter zweier Telekommunikationsunternehmen stellten ihre Vorstellungen und Pläne zum Breitbandausbau in der Gemeinde im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung in Gerstungen vor. Bevor die Gemeinde und der Wartburgkreis Förderprogramme wie weiße oder grauen Flecken in Anspruch nehmen, steht der eigenwirtschaftliche Breitbandausbau im Focus. Die Telekommunikationsunternehmen sind im Vergleich zu früher deutlich agiler, informierte Bürgermeister Tim Rommert.

Nach Analysen des Wartburgkreises gibt es in der Gemeinde Gerstungen etwa 2500 Adresspunkte, für die der Breitbandausbau förderfähig wäre. Einen Großteil der urbanen Siedlungen werden jedoch Privatunternehmen durch eigene Investitionen mit Breitband ausstatten.