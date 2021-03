Breitbandausbau in Wutha-Farnroda dauert lange

Weil er lange Zeit nichts zum Breitbandausbau gehört hatte, hat Bürgermeister Jörg Schlothauer (parteilos) Rücksprache mit dem Landratsamt gehalten. So brachte er in Erfahrung, dass der Fördermittelbescheid im März eingetroffen ist. Derzeit würden weitere Vorbereitungen laufen. „Mit Baumaßnahmen soll 2022 begonnen werde“, so der Bürgermeister zu den Gemeinderäten. Der Tunnel sei zwar „sehr lang“, aber am Ende scheine jetzt „zumindest Licht“.