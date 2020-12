Glück im Unglück hatten am Mittwochabend die Bewohner eines Hauses in Rienau bei Berka/Werra, die es den Kameraden von vier ausgerückten Feuerwehren zu verdanken haben, dass der von einem brennenden Auto ausgegangene Garagenbrand nicht auf das Wohnhaus übergriff.

Ein 27-Jähriger hatte gegen 18.30 Uhr in der zur Hobbywerkstatt ausgebauten Scheune an einem Auto offenbar geflext, wodurch das Fahrzeug in Brand geriet. Schnell entwickelte sich ein Vollbrand, so die Polizei. Löschversuche von Menschen vor Ort mit Feuerlöschern scheiterten. Erst die Feuerwehren löschten das Feuer. An der Scheune entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich, heißt es im Polizeibericht. Auch die Drehleiter der Berufsfeuerwehr Eisenach war im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Kripo ermittelt.