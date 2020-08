Brenzlige Situationen vor Eisenacher Jakobschule

Eisenach. Die Polizei kontrolliert am ersten Schultag den Verkehr an der Jakobschule und achtet besonders auf Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen.

Die Situation ist jedes Jahr dieselbe, auf welche die Polizei zwischen 7.30 und 8 Uhr in der Karl-Marx-Straße bei ihrer jährlichen Schulwegkontrolle trifft. Autoschlangen bilden sich, der Verkehr gerät schnell ins Stocken. Die meisten Autofahrer sind Eltern, die ihre Kinder in die Jakobschule bringen. Wie in jedem Jahr kontrollierte die Polizei am Montagmorgen pünktlich zum Schulstart.