Briefwahl in der Wartburgregion hat begonnen

Die Briefwahl zur Wahl des Kreistags hat begonnen. Ein Briefwahllokal in Eisenach ist in der Stadtverwaltung am Markt 2, Raum 122, eingerichtet (Foto), ein zweites in der Bildungseinrichtung SBH am Heinrich-Ehrhadt-Platz. Wegen der Corona-Pandemie müssen Termine für die Stimmabgabe im Briefwahllokal vorher vereinbart werden. Am Dienstag beantworteten Pascal Dietzel (links) sowie Markus Jehnig die Anfragen am Telefon unter: 03691/670704 und per E-Mail: wahlen@eisenach.de. Zur Wahl des neuen Kreistags am 20. Juni treten acht Parteien und Wählergruppen an.