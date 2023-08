„Brodführung“ durch Bad Liebenstein

Bad Liebenstein. Stadtführung abseits der bekannten Sehenswürdigkeiten am 6. September im Kurort.

Zu einer besonderen Stadtführung lädt Bad Liebensteins Bürgermeister Michael Brodführer (CDU) am Mittwoch, den 6. September, in „seine“ Stadt ein. Die als „Brodführung“ angekündigte Tour führt zu Orten in Bad Liebenstein, die neu entstanden sind, aber auch zu Orten, die noch auf die Wiederherstellung des einstigen herzoglichen Glanzes warten. Aus erster Hand erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Informationen zu laufenden und abgeschlossenen Projekten und den Plänen für die nächsten Jahre.

Die Führung beginnt um 16.30 an der Tourist-Information, Herzog-Georg-Straße 17. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Führung dauert etwa anderthalb Stunden.