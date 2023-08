Die Salt River Jazz Band spielt beim Brunnenfest in Bad Liebenstein.

Brunnenfest in Bad Liebenstein

Bad Liebenstein. In Bad Liebenstein wird das Brunnenfest gefeiert. Kunst- und Handwerkerstände sind aufgebaut, und es gibt ein buntes Bühnenprogramm.

Das Brunnenfest wird am 12. und 13. August rund um das Comödienhaus im historischen Kurviertel von Bad Liebenstein gefeiert. Es gibt Kunst- und Handwerkerstände sowie Angebote für die kleinen Besucher wie Hüpfburg, Bällebad und Riesenseifenblasen. Für das leibliche Wohl sorgen Schankwagen und Vereinsstände. An beiden Tagen wird ein Bühnenprogramm geboten. Die Salt River Jazzband tritt beispielsweise am 12. August ab 20 Uhr auf.