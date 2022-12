Buch über die Werra erscheint in zweiter Auflage

Wartburgkreis. Die Flussbiografie über die Werra von Sandra Blume erscheint nun doch in zweiter Auflage. Dank einer Unterstützung durch einen Eisenacher Unternehmer.

Die Flussbiografie „An der Biegung des Flusses – ein Buch über die Werra“ von Autorin Sandra Blume ist in der Auflage von 1200 Exemplaren vergriffen. Aufgrund der stark gestiegenen Produktionskosten war eine zweite Auflage für den Verlag nicht realisierbar. Nun aber hat sich das Blatt gewendet. Der vom Buch begeisterte Eisenacher Unternehmer Shpetim Alaj erfuhr von der Situation und erklärte sich bereit, den Verlag mit einem Zuschuss in vierstelliger Höhe zu unterstützen. Weitere 1000 Exemplare werden in den nächsten Wochen in den Druck gehen und voraussichtlich ab Januar 2023 verfügbar sein.

Am 17. Dezember um 17 Uhr gibt es in Heldra bei Treffurt in der Pension Kleegarten die letzte Lesung in diesem Jahr.