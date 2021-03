Eine Bürger-Abstrichelle nimmt am 18. März in Eisenach im Rondell am Busbahnhof den Dienst auf.

Bürger-Abstrichstelle eröffnet am Busbahnhof in Eisenach

Am 18. März ab Mittag nimmt eine „Bürger-Abstrichstelle“ in Eisenach den Dienst auf. Stadt Eisenach, Wartburgkreis und St. Georg-Klinikum reagieren damit in Kooperation auf die steigenden Corona-Infektions-Fallzahlen in der Region. Um 12 Uhr wird die Teststelle im Rondell am Busbahnhof bis 17 Uhr die Pforten öffnen – und ab Freitag dann immer von montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr. Jede Bürgerin und jeder Bürger aus Stadt und Kreis kann sich dort einmal wöchentlich von geschultem Personal einen kostenfreien Corona-Schnelltest unterziehen lassen. Alle Entwicklungen in Thüringen im Corona-Live-Blog