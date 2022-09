Bürgermeister des Amts Creuzburg genehmigt eine Reihe kleinerer Ausgaben

Mihla. Jeweils 1000 Euro für ungeplante Energiekosten von Turnhalle und Feuerwehrgebäude.

Kleinere, überplanmäßiger Ausgaben hat der Bürgermeister des Amts Creuzburg, Rainer Lämmerhirt (UWG) genehmigt, wie er in der Stadtratsitzung am Donnerstagabend mitteilte. Die Energiekosten der Turnhalle Mihla und der Freiwilligen Feuerwehr Mihla liegen jeweils 1000 Euro höher als geplant. Summen in gleicher Höhe gehen auch an die Kegler der neuen Spielgemeinschaft Mihla/Creuzburg zum Erwerb einheitlicher T-Shirts und die Chlorgas-Weiterbildung der Freibadmitarbeiter. Für die Ausrichtung der Praetoriustage an diesem Wochenende hat Lämmerhirt 1500 Euro freigegeben. 700 Euro sind im Jugendclub für ein Wlan-Gerät und 1500 Euro für Werbematerial für den Top-Wanderweg nötig. 2500 Euro erfordert ein Gutachten bezüglich der Erweiterungen von Deponie und Wohngebiet „Mihlaer Höhe“.