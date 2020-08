Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürgermeister loten gemeinsame Ziele aus

Anknüpfungspunkte hatten Treffurts Bürgermeister Michael Reinz (Bürger für Bürger) und sein Mihlaer Amtskollege Rainer Lämmerhirt (UWG) schon immer. Die Zahl der beide interessierenden Themen hat mit der Wahl von Lämmerhirt zum ehrenamtlichen Rathauschef der neuen Stadt Amt Creuzburg aber noch zugenommen. „Im Moment sind wir dabei auch unsere ablehnenden Stellungnahmen zum Antrag von K+S auf weitere Salzeinleitung in die Werra abzustimmen“, so Reinz nach einem Antrittsbesuch und Arbeitsgespräch bei Lämmerhirt. Während der Stadtrat Amt Creuzburg am 27. August einen Beschluss dazu fassen will, liegt in Treffurt ein kleinen Positionspapier vor. „Ob wir das aber noch abwenden können, steht in den Sternen“, so Reinz.