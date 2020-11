Neuer Bürgermeister von Wutha-Farnroda feiert nur kurz mit guten Freunden

Der überraschend klare Wahlsieger verbrachte den Abend an der Arbeit, schließlich wollte er als Gastronom die letzte Möglichkeit zu öffnen vor dem Corona-Lockdown noch nutzen. „Aber ich hab’ natürlich dann auch mit ein paar guten Freunden noch etwas gefeiert“, sagt Jörg Schlothauer. Mit 59,7 Prozent sorgte er mit deutlicher Mehrheit bei den Bürgermeisterwahlen in Wutha-Farnroda schon im ersten Wahlgang für Klarheit.

„Mit solch einem Ergebnis habe ich natürlich nicht gerechnet. Ich war auf eine Stichwahl eingestellt. Aber es tut gut so viel Vertrauen aus der Bürgerschaft zu erfahren. Dem will ich in den kommenden Jahren gerecht werden“, so Schlothauer. Offensichtlich sei seine Strategie zur Wahl aufgegangen. Sachlich bleiben, nicht die laute und große Werbetrommel rühren sowie keine parteipolitischen Debatten führen. Dass er in alle Wahllokalen deutlich die Nase vorn gehabt habe, sei natürlich noch ein besonderes Sahnestück obendrauf.

Krankheitsvertretung für Gieß als Pluspunkt im Wahlkampf

Bürgermeisterwahl in Wutha-Farnroda: Marcel Gardzinski steckt seinen Wahlzettel bei Helfer Markus Hopp in die Wahlurne. Foto: Peter Rossbach

Diese Art, mit der er auch fast zwölf Monate lang den Amtsinhaber Torsten Gieß krankheitsbedingt vertreten habe, sei anscheinend bei den Bürgerinnen und Bürgern angekommen. „Wir haben diese Zeit in der Gemeinde ziemlich geräuschlos über die Bühne bekommen und das trotz Corona-Krise“, dankt Schlothauer auch der Verwaltung und dem Gemeinderat. Dass die Menschen erlebt hätten, wie er die Dinge im Rathaus angehe, habe wohl überzeugt und „war für mich natürlich ein Riesen-Plus im Bürgermeister-Wahlkampf. Dass diese Arbeit dann so gewürdigt wird, ist schon toll“, resümiert der neue Bürgermeister (Jahrgang 1963) der großen Gemeinde.

Gefreut habe ihn auch, dass Gegenkandidatin Ulrike Jary sofort gratuliert hat und auch einige Nachbar-Bürgermeister noch am Wahlabend angerufen hätten. „Wir sind hier eine Region und müssen zusammenarbeiten.“

Die beiden Gegenkandidaten sind zwar enttäuscht, tragen es aber zumindest äußerlich mit Fassung. „Natürlich hätte ich mir ein paar Prozent mehr ausgerechnet, aber auch so ist es in Ordnung“, sagt Klaus Stöber (AfD), der mit 18,3 Prozent auf Rang drei von drei landete. Die Gründe für die Niederlage seien für ihn nicht ganz leicht nachzuvollziehen. „Die Bürger haben dazu tendiert, einen Parteilosen zu wählen und das konnte Jörg Schlothauer klar besser vertreten als ich.“

Er, Stöber, werde auch weiter in der Kommunalpolitik aktiv bleiben und nächstes Jahr in jedem Falle für den Kreistag für die AfD kandidieren. Ob er es auch als Direktkandidat in der Region für den Landtag oder Bundestag versucht, „steht in den Sternen. Ich bin mit Arbeit, Hobbys und Kommunalpolitik durchaus ausgelastet.“

Auch Ulrike Jary, die für die CDU ins Rennen gegangen war, ist natürlich enttäuscht. 21,9 Prozent der Stimmen reichten für Platz zwei, aber eben nicht für eine Stichwahl. „Das war eigentlich das Ziel, aber vielleicht ist es jetzt ganz gut, so wie es ist, und dass es für die Gemeinde schon Klarheit gibt.“ Aber wer in eine solche Wahl gehe, wisse ja auch, dass er verlieren könne.

Sie persönlich habe sich nichts vorzuwerfen. „Mein Team und ich haben toll gekämpft. Ich habe viele großartige Menschen kennengelernt und wunderschöne Erfahrungen gesammelt, die ich nicht missen möchte“, so das Gemeinderats- und Kreistagsmitglied. „Besonders stolz bin ich, dass wir durch unserer klare Kante der AfD einige Prozentpunkte abnehmen konnten.“ Sie, so Jary, werde der Kommunalpolitik treu bleiben, im kommenden Jahr für den Kreistag kandidieren und sich weiter für die Gemeinde und die Region einsetzen. „701 Menschen haben mich gewählt, die will ich nicht enttäuschen.“

Der erste Weg führte den frisch gebackenen Wahlsieger Jörg Schlothauer am Montag ins Rathaus: Dienstberatung. Das war allerdings noch nicht seine erste Amtstat als neuer Rathauschef. Erst am 15. Januar 2021 wird er offiziell sein Amt antreten, bis 14. Januar läuft die Dienstzeit von Torsten Gieß, der nach 18 Jahren als Bürgermeister in Wutha-Farnroda aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antrat.