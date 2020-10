BUND klagt gegen Erweiterung der Salzhalde Wintershall

Der hessische Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat beim Verwaltungsgericht Kassel Klage gegen die Erweiterung der Salzhalde „Wintershall“ des Kasseler Unternehmens K+S eingelegt. „Wir kämpfen gegen eine Kaliproduktion zu Lasten der Umwelt“, begründete Jörg Nitsch, Landesvorsitzender des BUND Hessen. Die schwarz-grüne Landesregierung müsse beim Schutz der Werra mehr Druck auf K+S machen, damit die Kaligewinnung umweltverträglich werde. Salzhalden lösten sich durch die Niederschläge auf und sind über mehr als tausend Jahre die Ursache für ökologisch verheerende Salzeinträge in die Werra. Hinzu kämen Grundwasserbelastungen. Damit seien die riesigen Salzhalden Ewigkeitslasten.

Wenn der Kalibergbau in etwa 40 Jahren eingestellt wird, werden sie die Quelle einer quasi ewigen Belastung der Werra und des Grundwassers mit viel zu hohen Salzeinträgen sein. Der BUND fordert von K+S den Verzicht auf Haldenerweiterungen. Der nicht verwertbare Abraum des Kalibergbaus muss entweder zu handelbaren Wertstoffen umgewandelt oder wieder in die ausgebeuteten Stollen eingebracht werden. Die Klage gegen die Erweiterung der Halde „Wintershall“ steht in Verbindung mit der bereits 2018 eingelegten Klage gegen die Erweiterung der Halde Hattorf. „Wenn wir mit der Klage gegen die Erweiterung in Hattorf erfolgreich sind, soll das Ergebnis auch für die Haldenerweiterung „Wintershall“ gelten,“ erläutert Jörg Nitsch.