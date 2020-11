BUND Thüringen begrüßt in Hütscheroda das 7000. Mitglied

Nicht zuletzt, weil das Thema Klimawandel in der Gesellschaft einen immer höheren Stellenwert einnimmt, gewinnt der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) Thüringen verstärkt Mitglieder. „Lange Zeit hat unsere Mitgliederzahl zwischen 2000 und 3000 stagniert, aber seit acht Jahren wachsen wir durchschnittlich um rund 700 Mitglieder pro Jahr“, freut sich Burkard Vogel.

Der Landesgeschäftsführer des BUND Thüringen begrüßt Samstagnachmittag in der Wildkatzenscheune Hütscheroda das 7000. Mitglied, die fünfköpfige Familie Mandler aus Bad Langensalza, in den eigenen Reihen. Der Landesverband besteht aus 25 aktiven Kreis- und Ortsgruppen.

„Obwohl sich die Verbandsarbeit in den letzten Monaten doch stark verändert hat, bleibt die Motivation der Thüringer weiter ungebrochen, die großen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen“, betont Vogel. Die Familie Mandler mit einem großen Herz für Umwelt und Naturschutz erhält als Dank für ihre Mitgliedschaft eine eigene Führung durchs Wildkatzengehege.

„Je stärker unsere Gemeinschaft ist, desto mehr erreichen wir für Umwelt und Natur im Freistaat“, betont Burkard Vogel in Hütscheroda. Jeder könne sich einbringen, der gegen den akuten Artenschwund oder die Klimakrise etwas tun, etwas bewegen möchte, anstatt nur zu meckern. Die Verbandsarbeit reiche beispielsweise vom Knüpfen neuer Kontakte für das Mehrwegbecher-Projekt in Weimar, über ganz praktische Pflegeeinsätze am Grünen Band bis hin zum Kampf gegen den Gipsabbau im Südharz. Der BUND möchte seine Ziele durch die Mitgliedsbeiträge finanzieren. „Wir möchten durch Sponsoring nicht in Abhängigkeiten geraten“, sagt Burkard Vogel.

Das Wildkatzengehege habe in den Ferien zum Jahreswechsel geöffnet, sagt Geschäftsführerin Katrin Vogel und fügt an, dass man noch Paten für den Luchsnachwuchs suche.