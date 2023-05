Buntes Fest im Garten des Diakonissenhauses

Gaukler Junko Lemone war schon einmal zu Gast beim Jahresfest der Diakonissen-Mutterhaus-Stiftung. Gaukelei ist auch in diesem Jahr wieder angesagt.

Eisenach. Zum Jahresfest der Diakonissenhaus-Stiftung Eisenach wird ein buntes Programm für Kinder und Erwachsene geboten. Start ist mit Gottesdienst.

Zum 151. Jahresfest der Diakonissenhaus-Stiftung Eisenach und der Diako Thüringen wird am Sonnabend, 13. Mai, eingeladen. Das Fest steht unter dem Motto „miteinander, füreinander“ und findet auf dem Außengelände des Mutterhauses am Eisenacher Karlsplatz, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr, statt. Um 11 Uhr beginnen der Festgottesdienst sowie der Kindergottesdienst.

Danach erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Unterhaltungsprogramm mit Theatereinlagen, Musik, Tanz und Gesang. Es gibt Vielerlei zum Mitmachen und Mitnehmen, Süßes und Herzhaftes zum Genießen, Angebote für Kinder, Gauklerei sowie Zeit für Gespräche und Begegnungen.

Die Diako Thüringen ist ein Unternehmensverbund der Evangelisch-Lutherischen Diakonissenhaus-Stiftung Eisenach. Die Stiftung wurde 1872 von Anna von Eichel gegründet. Angeboten werden Hilfe, Begleitung und Betreuung für Familien und Kinder, Senioren, erkrankte, behinderte, benachteiligte und hilfsbedürftige Menschen. Die Diako Thüringen beschäftigt etwa 2500 Mitarbeitende in Thüringen. Auszubildende, Praktikanten sowie Freiwillige im Sozialen Jahr und Bundesfreiwilligendienst sind willkommen.