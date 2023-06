Buntes Treiben zum Maienfest auf dem PEP-Gelände

Hüpfburgen, Bungee-Jumping, malen, basteln, Fußballspielen, Ponyreiten, in riesigen Bällen übers Wasser kugeln und noch so viel mehr: beim traditionellen Maienfest im PEP Einkaufsmarkt herrschte reges Treiben. Die zahlreich erschienenen kleinen und großen Besucher freuten sich über die kostenlosen Attraktionen im und vor dem Center.

Hötzelsroda. Einkaufscenter lud erneut zu seinem traditionellen Familienfest nach Hötzelsroda ein.

Hüpfburgen, Bungee-Jumping, Malstation, Bastelstraße, Fußball, Ponyreiten, Kindereisenbahn, in riesigen Bällen übers Wasser kugeln und noch viel mehr Attraktionen warteten beim traditionellen Maienfest im PEP-Einkaufsmarkt Hötzelsroda auf die Gäste, die bei bestem Sommerwetter zu Hunderten herbeiströmten.

So herrschte bis in den späten Nachmittag ein reges, buntes Treiben auf dem PEP-Gelände. Die kleinen und großen Besucher freuten sich über die kostenlosen Attraktionen im und vor dem Center. Die kleinsten Besucher folgten dem Spaßmacher Clown Hieronismus auf Schritt und Tritt oder dem verführerischen Duft von Popcorn. Auch das Jedermann-Fußballturnier der SG Grün-Weiß Stockhausen kam gut an.