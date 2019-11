Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bus-Shuttle in Eisenach von Spicke zur Wartburg

Besucher des historischen Weihnachtsmarktes auf der Wartburg können nicht mehr an den Straßenrändern der Bundesstraße B 19 im Mariental parken. Darauf weist die Eisenacher Stadtverwaltung erneut hin. Als Alternative wird an den ersten drei Adventswochenenden das kostenfreie Parken auf dem Festplatz „Spicke“ an der Adam-Opel-Straße angeboten. Von dort können die Besucher mit einem Shuttle-Bus zur Wartburg fahren. Der Bus fährt samstags und sonntags ab 11.15 Uhr alle 30 Minuten über den Markt, so dass der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt ebenfalls mit angebunden ist. Rückfahrt ab Wartburg ist ab 12 Uhr ebenfalls alle 30 Minuten.

Weitere Busverbindungen sind vom P+R im Mariental zur Wartburg und vom Zentralen Busbahnhof (ZOB) zur Wartburg eingerichtet. Auf diesen Strecken fahren die Busse ebenfalls alle 30 Minuten hin und zurück. Für Besucher der Wartburg gibt es ein Kombiticket, das für den P+R-Shuttle und den Eintritt zum historischen Weihnachtsmarkt gilt. Es kostet für Erwachsene acht Euro, und für Kinder (6 bis 14 Jahre) drei Euro. Verkauft wird das Kombiticket direkt beim Fahrer im Shuttlebus, im Service-Center am ZOB oder am Infopoint des P+R Parkplatzes im Mariental. Das Service-Center am ZOB in Eisenach hat an den drei ersten Adventswochenenden von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Der historische Weihnachtsmarkt auf der Wartburg erwartet seine Besucher am 30. November/1. Dezember, 7.(8. Dezember und 14./15. Dezember jeweils samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr. Der Eisenacher Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz ist bis 22. Dezember täglich geöffnet – montags bis samstags ab 10.30 Uhr und an den Sonntagen ab 11.30 Uhr.

Die in den Vorjahren an den Adventswochenenden eingerichtete Geschwindigkeitsbegrenzung im Eisenacher Mariental auf 30 Kilometer pro Stunde gilt aus Gründen der Verkehrssicherheit wieder. Wie die Stadtverwaltung ankündigt, werden die Mitarbeiter des Ordnungsamtes das Tempolimit und das Einhalten der Parkverbote an den Straßenrändern der B 19 verstärkt kontrollieren und auch ahnden.

Alle Informationen zum Shuttle-Service sind zu finden auf www.wartburgmobil.info.