Busfahren in Wartburgregion soll teurer werden

Busfahren soll sowohl im Stadtbus- als auch im Regionalverkehr teurer werden. Der Verwaltungsrat des Verkehrsunternehmens Wartburgmobil (VUW) stimmte der entsprechenden Vorlage der Geschäftsführung einmütig zu. Der Einzelfahrschein im Eisenacher Stadtverkehr soll statt 1,60 dann 1,80 Euro kosten. Dies gilt auch für den Regionalverkehr, wo der Preis für das Ticket für ersten sieben Kilometer ebenfalls um 20 Cent auf 1,80 ansteigen soll. Danach steigert sich der Preis je nach Kilometer Strecke bis 35 Kilometer. Ab dieser Strecke kostet das Ticket dann 7,10 statt bisher 6,30 Euro. Grund sind vor allem die Mindereinnahmen im ÖPNV wegen der Corona-Pandemie. Rund 430.000 Euro an Mehreinnahmen sollen so erzielt werden.

„Wir ziehen die ohnehin nach drei Jahren nötige Preissteigerung um ein Jahr vor“, so VUW-Vorstand Horst Schauerte. Möglichst zum 1. Januar 2021 soll die Erhöhung greifen. Das hängt aber davon ab, ob und wie schnell Kreistag, Stadtrat und die am ÖPNV beteiligten privaten Busunternehmer dem zustimmen. Im Verwaltungsrat gab es durchgängig Zustimmung. Da war von „Erhöhung mit Augenmaß“ (Ottomar Schäfer) und „wirtschaftlicher Notwendigkeit, die Preise regelmäßig an die Kosten anzupassen“ (Hans-Joachim Ziegler) die Rede.