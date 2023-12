Busfahrer sind nicht zu beneiden

Eisenach Über die vielen Sperrungen von Straßen in Eisenach.

Versicherungsvertreter und Politiker gehören zu den unbeliebtesten Berufen in Deutschland, ebenso Reinigungskraft und Landwirt. In Eisenach könnte man Busfahrer hinzufügen. Was diese Berufsgruppe angesichts der ständig wechselnden Verkehrssituation täglich leisten, nötigt mir großen Respekt ab.

Jüngstes Beispiel ist die Vollsperrung in der Eisenacher Sophienstraße. Es sind nur rund zwanzig Meter gewesen, aber in den Hauptverkehrszeiten hat es sich in den parallel verlaufenden Straßen gestaut. Die Busse aus dem Stadt- und Überlandverkehr reihten sich in der Uferstraße aneinander. Als Linksabbieger – sie mussten zurück zur Haltestelle in der Sophienstraße – hatten sie das Nachsehen. Ungeduldige hupten in der Schlange. Aber für Pkw-Fahrer ist es einfacher, schnell mal in eine sich ergebende Lücke zu springen, als für Busfahrer.

Noch am Donnerstag ist die letzte Asphaltschicht auf das Bauloch gekommen. Der Verkehr konnte am Nachmittag wieder rollen. Vorfristig! Denn die Sperrung war bis Freitag, 8. Dezember, angekündigt. So haben sich die Straßenbauer beliebt gemacht.