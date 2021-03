Wartburgregion. Wer will, kann mit dem Nahverkehr vom Süden aus die Drachenschlucht oder die Wartburg erreichen.

Busverbindung ermöglicht schönere Wandertouren in der Wartburgregion

Die Verkehrsgesellschaft Wartburgmobil führt ab 1. April eine neue durchgehende Verbindung von Bad Salzungen über Kloster, Gumpelstadt, Etterwinden, Hohe Sonne bis Eisenach ein. Es handelt sich um eine Kombination der Linien 191 und 195. Die Linie ist an jedem Samstag, Sonntag und Feiertag unterwegs.

Damit können Wanderer beispielsweise am Morgen um 8.20 Uhr mit der Linie 191/195 (blaue Linie) ab Bad Salzungen zur Hohen Sonne fahren. Von dort führt die Wanderung entlang des Rennsteigs Richtung Glasbach oder Brotterode. Rückfahrten sind dann ab Brotterode um 14.05 Uhr oder ab Glasbach um 15.50 Uhr nach Bad Salzungen mit der Linie 196 (rote Linie) möglich.

Natürlich ist das Angebot auch in der umgekehrten Richtung nutzbar. Um 8.50 Uhr fährt die Linie 196 (rote Linie) ab Bad Salzungen nach Brotterode und Glasbach. Dort wird der Rennsteig in westlicher Richtung erreicht. Die Rückfahrt kann dann ab der Hohen Sonne am Nachmittag um 16.52 Uhr mit der kombinierten Linien 195/191 (blaue Linie) wieder bis nach Salzungen erfolgen.

„Tagesausflügler erreichen so auch bequem die Drachenschlucht, und über die Haltestelle Prinzenteich auch die Wartburg, ohne umsteigen zu müssen“, so Geschäftsführer Horst Schauderte.

Weitere Auskünfte: www.wartburgmobil.info oder telefonisch unter 01807/121314.