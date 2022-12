Cantiamo singt am Samstag

Der Chor Cantiamo singt zum Weihnachtskonzert am 17. Dezember in Eisenach

Eisenach. Weihnachtskonzert des Kammermusikvereins

Nach zwei Jahren der coronabedingten Unterbrechung veranstaltet der Kammermusikverein am bevorstehenden Samstag, 17. Dezember, wieder sein traditionelles Weihnachtskonzert in der Hauptstelle der Wartburg-Sparkasse am Markt in Eisenach. Beginn ist um 17 Uhr.

Neben dem Chor Cantiamo unter Leitung von Natalia Alencova wird auch der Bass Thorsten Pöhlmann singen. Dina und Alexej Pfeiffer bereichern am Klavier und mit dem Saxophon das Konzert instrumental und Volker Weber wird in bewährter Weise mit einer weihnachtlichen Geschichte das Publikum erfreuen. Karten sind in der Tourist-Info Eisenach im Vorverkauf erhältlich.