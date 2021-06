Der SPD-Bundestagsabgeordnete Carsten Schneider (2.v.l.) ließ sich in Mihla von Kreisvorsitzendem Michael Klostermann (links) und Stadtratsmitglied Oliver Rindschwentner (rechts) die seit Jahren für die Bürger unerträgliche Belastung durch den Schwerlastverkehr im Ort erläutern. Mit dabei auch die lokale SPD-Bundestagskandidatin Tina Rudolph. Schneider will sich für eine Lösung des Verkehrsproblems in Mihla in Berlin stark machen.