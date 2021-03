CDU-Abgeordnete aus der Wartburgregion fordern Stufenplan

Die örtlichen Landtagsabgeordneten für den Wartburgkreis, Raymond Walk und Marcus Malsch (beide CDU), fordern von der rot-rot-grünen Landesregierung einen verbindlichen Stufenplan für die Wiedereröffnung von Gastronomie, Hotellerie und Veranstaltungswirtschaft. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog.

„Die Tourismusbranche in unserer Region hat flächendeckend enorme Umsatzausfälle erlitten“, so Walk. Thüringen und die Region würden dringend „klare Regelungen zu Hygienekonzepten, Raumgrößen und Corona-Schnelltestkonzepten“ benötigen. Zudem müsse die digitale Kontaktnachverfolgung, insbesondere in der Gastronomie, endlich professionalisiert werden. „Hierfür stehen Mittel im Landeshaushalt bereit. Wir müssen sie nur verwenden, um Kultur und Veranstaltungen in Pandemiezeiten abzusichern“, fordert Walk.

Marcus Malsch plädiert zudem dafür, die finanziellen Ausfälle in der Tourismuswirtschaft durch eine Landesförderung auszugleichen: „Es muss unser Anspruch sein, den Tourismus in allen Regionen Thüringens zu sichern“. Gerade im ländlichen Raum bedeute der Tourismus Arbeitsplätze und Lebensqualität. Die CDU-Fraktion fordert zudem eine breit angelegte Werbekampagne, um Thüringen und damit auch den Wartburgkreis für die Zeit nach Corona als attraktives innerdeutsches Urlaubsziel ins Gespräch zu bringen.