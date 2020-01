Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

CDU verliert im Wartburgkreis zwei prominente Mitglieder

Die Mitgliederzahlen in den etablierten Parteien in der Wartburgregion sind stabil, jedoch auf niedrigerem Niveau als in den Vorjahren. Wer den Status Quo hält, kann schon zufrieden sein, wer Zuwächse im zweistelligen Bereich verzeichnet, wie die Bündnisgrünen und Die Linke, kann sich glücklich schätzen. Der demografische Wandel tangiert die Mitgliederentwicklung aller Kreisverbände.

Mit dem bisherigen Vorsitzenden des Ortsverbandes Hainich-Werratal, Osmani Reyes Chávez aus Mihla, und dem Lauchröder Ortsteilbürgermeister und langjährigem Fraktionsvorsitzenden im Gerstunger Gemeinderat, Uwe Müller, verzeichnet die CDU zwei prominente Austritte. Der Kreisverband Wartburgkreis habe dennoch ein leichtes Mitgliederplus erreicht, sagt Kreisgeschäftsführer Jörg Schiemann. Mehr Eintritte als Austritte Die Ausgetretenen gaben ihr Parteibuch offiziell ohne Angabe von Gründen zurück. Für beide, sagten sie auf Anfrage, seien überregionale CDU-Entscheidungen und Personalien nicht mehr mit ihrem politischen Standpunkt zu vereinen. Die CDU verzeichnet nach Angaben der Kreisverbände derzeit stabile 125 Mitglieder in Eisenach und 618 im Wartburgkreis. Man habe sowohl den Wechsel des Ortsverbandes Kaltennordheim in den Kreis Schmalkalden-Meiningen als auch die Todesfälle von Mitgliedern kompensieren können. „Es gibt mehr Eintritte als Abgänge“ sagt der Kreisgeschäftsführer. Gerstungens ehemaliger CDU-Fraktionsvorsitzender Uwe Müller ist aus der CDU ausgetreten. Foto: Katja Schmidberger In vielen Debatten in den sozialen Netzwerken wird Politik betrieben – von allen möglichen politisch motivierten Menschen, seltener von Parteimitgliedern. Parteien erfüllen einen politischen Auftrag, der in der Verfassung der Bundesrepublik verankert ist, auch außerhalb dieser Netzwerke. Sie sind ein wichtiger Baustein der Gesellschaft, auch wenn die Mitgliederzahlen in den vergangenen Jahrzehnten gesunken sind. Einen Zuwachs um etwa 15 Mitglieder habe der Regionalverband der Grünen verzeichnen können, sagt Schatzmeister Stefan Schweßinger. Vor dem Zuwachs waren es 41 Mitglieder. Bei den Linken, die im Gegensatz zur CDU in Eisenach und dem Wartburgkreis parteilich längst vereint sind, gibt es ebenfalls ein leichtes Mitgliederplus. Vor allem junge Leute hätten nach der Landtagswahl den Weg zur Partei gefunden, sagt Sven Schlossarek, Mitarbeiter von Landtagsabgeordneter Anja Müller. Etwa 270 Mitglieder zähle der Kreisverband derzeit. Abgänge durch Todesfälle kompensiert Bei der SPD seien die Mitgliederzahlen ziemlich konstant. In Eisenach bewegen sie sich laut Fraktionsvorsitzendem Michael Klostermann um die 70, im Wartburgkreis um 145, fügt Kreisvorsitzender Maik Klotzbach hinzu. Damit verbuche die Kreis-SPD ein minimales Minus, habe die Abgänge durch Todesfälle aber weitgehend kompensiert. Noch keine losgelöste Mitgliederzahl für die Wartburgregion hat die AfD zu bieten. Man sei bestrebt, Westthüringen kleingliedriger zu strukturieren, sagt Birgit Noll vom Kreisverband Westthüringen. Der Kreisverband zähle derzeit 110 Mitglieder. Birgit Noll gibt jedoch zu bedenken, dass der Aufnahmeprozess bei der AfD ein langwieriger ist und sich über Wochen und Monate erstreckt, da zwei übergeordnete Vorstände auf die Anträge sehen. Anträge aus November und Dezember fehlten in der aktuellen Mitgliederstatistik deshalb.