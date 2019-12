Mihla. In Mihla gibt es vor der Gemeinderatssitzung am Donnerstag Themen mit Konfliktpotenzial.

Chefs der Windkraftbetreiberfirma in Mihla ohne Rederecht

Wegerechte für die Betreiberfirma im Zusammenhang mit Windkraftanlagen auf dem Reitenberg bei Mihla sind am Donnerstag Thema der Gemeinderatssitzung. Das klingt unspektakulär. Dahinter verbirgt sich jedoch mehr.

In der vorangegangenen Sitzung des Hauptausschusses war ein Antrag von Uwe Lüttge (UWG) mit einer Stimme Mehrheit (vier zu drei) angenommen worden, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen. Ergebnis: Die beiden Gesandten der Firma Eon, die in der Sache vortragen wollten, erhielten kein Rederecht und machten auf der Stelle kehrt. Windkraftanlagengegner Lüttge lehnt Diskussionen mit der Betreiberfirma grundsätzlich ab. Für Gemeinderatsmitglied Andreas Böhme (Freie Wähler) ist das Nonsens, denn die Kabel für die Windkraftanlagen lägen bereits in den entsprechenden Trassen. Es gehe beim Wegerecht also um Formalitäten.

Meinungsverschiedenheiten bahnen sich auch in der Frage an, ob der künftige Bürgermeister des Amtes Creuzburg hauptamtlich oder ehrenamtlich bestellt werden soll. Im Entwurf der Hauptsatzung ist ein Hauptamt verankert. In Vorgesprächen zeigte sich, dass es Befürworter aus Creuzburg und Mihla für die ehrenamtliche und somit preisgünstigere Variante gibt. Auch darüber wird nun diskutiert.