Chorseminar in Eisenach auch für interessierte Laien

In die Eisenacher Nikolaikirche lädt der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Eisenach-Gerstungen interessierte Menschen und Chorsänger am 15. März ab 13.30 Uhr zu einem Chorseminar mit dem Titel „Neue Lieder“.

Eingeladen sind an dem Nachmittag alle, die gern singen und neue Chorliteratur kennenlernen möchten, teilt vorab Kantorin Anna-Fuchs-Mertens mit. Chorerfahrung sei für dieses Seminar nicht erforderlich. Vorgestellt wird an diesem Nachmittag das neue Chorbuch „Und dann kam der Morgen“, das auch passende Lieder zur Passionszeit und zu Ostern enthält, die an diesem Sonntag gemeinsam in großer Sängerrunde einstudiert werden können. Begleitet wird der vielstimmige Chorgesang von einer kleinen Band, bestehend aus Klavier, Gitarre, Querflöte, Violine, Saxofon und Schlagzeug. In einer Pause kann man bei Kaffee und Kuchen und selbst gemachter Limonade miteinander ins Gespräch kommen.

Gegen 17 Uhr soll die Veranstaltung dann enden mit einer Abschlussandacht und dem Singen all der neu gelernten Lieder. Geleitet wird das Chorseminar neben Fuchs-Mertens auch von den Kantorinnen und Kantoren Ricarda Kappauf, Gisela Hofmann, Annette Stawenow und Kirchenmusikdirektor Christian Stötzner. Der Eintritt ist frei, Chornoten, hieß es, sind vor Ort vorhanden.