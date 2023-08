Christopher Lyers „Begegnungen“

Eisenach. Eine Ausstellung mit Porträts von Christopher Lyer eröffnet am Donnerstag in der Nikolaikirche.

Begegnet uns Eisenach auch in den Gesichtern seiner Menschen? Wen sehen wir, wenn wir in die Augen eines anderen schauen? Wie viel verrät die äußere Hülle über das Innere eines Menschen?

Diese und vielen anderen Fragen mit dem vielschichtigen Thema „Begegnungen“ hat sich der Künstler Christopher Lyer (Wutha-Farnroda) mit Pinsel und Ölfarbe genähert. Entstanden sind fünf beeindruckende Porträts von fünf unterschiedlichen Menschen, die er sich nach vielen intensiven Beobachtungsgängen durch die Eisenacher Innenstadt ausgewählt und in den Atelierräumen des Kunstvereins Eisenach in der K12 in der Karlstraße nun zu Kunstwerken hat werden lassen.

Vernissage von „Begegnungen“: 3. August, 18.30 Uhr, Nikolaikirche