Collegium Vocale Gent in der Eisenacher Georgenkirche

Eisenach. In Eisenach starten die Thüringer Bachwochen mit einem Star der Alten Musik.

Die Thüringer Bachwochen werden am 1. April in Eisenach eröffnet. Das um 19.30 Uhr beginnende Eröffnungskonzert gestaltet der belgische Dirigent Philippe Herreweghe (75) mit seinem Collegium Vocale Gent in der Georgenkirche. Auf dem Programm steht Bachs „Johannespassion“, ein Meisterwerk der europäischen Musikgeschichte. Dirigent Herreweghe ist Spezialist, ein Star der Alten Musik und zudem bekannt für seine stets transparent gestaltete Musik. Tickets kosten 85/40 Euro.