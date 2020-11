Corona begräbt Gedenkfeier im Werratal zur Grenzöffnung 1989

Der im Ruhestand befindliche Pfarrer Reinhardt Höfling (Fernbreitenbach) hätte die Festrede gehalten. Aber es wird in der hessisch-thüringischen Grenzregion im Werratal in diesem Jahr keine Festveranstaltung und keine Rede anlässlich des Mauerfalls vor 31 Jahren geben. Seit 1991 erinnern Werratal- und Rennsteigverein(e) aus Herleshausen, Lauchröden, Wartha-Göringen, Neuenhof-Hörschel und Stedtfeld an den denkwürdigen 9. November 1989. Heuer sollte das Fest der Erinnerung in Göringen stattfinden. Alles war vorbereitet, dann verhagelte die nächste Coronabremse den Organisatoren die Sache. Mit Blick auf die Entwicklung der Infektionen ist an einen Massenauflauf, und das war es in jedem Jahr, nicht zu denken.

Bei der ersten gemeinsamen Besprechung am 22. September gingen die Akteure noch davon aus, mit einem gut durchdachten Hygienekonzept und ohne die bisher gewohnte gemeinsame Wanderung sich auf der Wiese am Bootsanleger in Göringen treffen zu können. Die Brandenburg-Musikanten standen in den Startlöchern, der Verein Landleben hätte für das leibliche Wohl gesorgt, Pfarrer Höfling, der die friedliche Revolution selbst im DDR-Sperrgebiet miterlebt hat, wollte das Thema in seine Andacht einbinden, an die sich auch andere Zeitzeugen mit ihren Erinnerungen an den Herbst 1989 hätten anschließen können.

Individueller Besuch derWerrabrücke am 9. November

Nun mussten die Vereinsvorstände akzeptieren, dass Corona mit dem inzwischen beachtlichen Anstieg der Infektionszahlen stärker ist. Mit dieser Erkenntnis und der gemeinsamen Verpflichtung, alles zu unternehmen oder zu unterlassen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, hat man sich zur Absage entschlossen. Statt dessen empfehlen die Akteure: „Machen Sie in den Abendstunden des 9. November einen Spaziergang in Richtung Lauchröder Werrabrücke. Spätestens dort wird man einen symbolischen Gruß der Vereine finden.

Eine Randnotiz zur Absage der Veranstaltung sei dem Mauerfall nicht angemessen, sagt Herleshausens ehemaliger Bürgermeister Helmut Schmidt. An der Werrabrücke in Lauchröden trafen sich am Montag deshalb Vertreter beteiligter Vereine, um auf das Jahrhundertereignis im Herbst 1989 und die Zeit davor zurückzublicken. Dass die friedliche Revolution und die Tage um den 9. November die Menschen bis heute emotional tief berührt, wurde beim Gedankenaustausch deutlich.

Fast jeder der Akteure, ob Janett Berger vom Brandenburgverein Lauchröden, Klaus Gogler, Helmut Schmidt vom Werratalverein Südringgau, Pfarrer Höfling, Manfred Kaiser (Hörschel) oder Ulrich Böckel vom Rennsteigverein Stedtfeld berichteten von Erlebnissen und Empfindungen. Persönliche Erlebnisse skizzierten die Entbehrungen für die Menschen ist Ost und West gleichermaßen, Unrecht, Erniedrigung, auch Aberwitziges, Absurdes und schließlich die Dankbarkeit über den Fall der Mauer und die Vereinigung.

Die Tradition des jährlichen Erinnerns an die Nachgeborenen weiter zu geben, sehen die Akteure als eine der Haupttriebfedern und wichtigste Aufgabe. Leute, die ab 1990 geboren sind, müssen vom Leben in einer Diktatur erfahren und vom Fall der Mauer. Für die hinter dem Eisernen Zaun eingesperrten Menschen bleibe immer etwas Bitterkeit, hieß es an der Brücke. Aber an Ende soll und müsse bei allem Unrecht in der DDR die Freude über den Mauerfall dominieren, meinet Ulrich Böckel.