Zwei Schüler an Eisenacher Schulen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das wurde am Donnerstag bekannt. Wie der Leiter des Schulamts Westthüringen, Wolfram Abbe, auf Anfrage erklärte, handelt es sich in einem Fall um einen Schüler der Jakobschule. Vorsorglich wurden 22 Kinder und drei Pädagogen in Quarantäne geschickt.

Im Ernst-Abbe-Gymnasium dürfen jetzt vorsorglich 65 Schüler aus höheren Klassenstufen derzeit die Schule nicht besuchen. Auch hier wurde ein Covid-19-Fall gemeldet. Was das im Einzelnen für die Schulen bedeutet, konnte Abbe noch nicht sagen. Am späten Nachmittag liefen dazu im Thüringer Bildungsministerium in Abstimmung mit den Schulen und dem Gesundheitsamt die Absprachen. Der formale Rechtsbescheid, ob es durch Infektionsfälle zu Einschränkungen im Unterrichtsbetrieb beider Schulen kommt, ergeht dann durch das Bildungsministerium. Derweil ist in Eisenach auch die Zahl der Corona-Neuinfektionen angestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes sind es derzeit 26 Fälle, im Wartburgkreis 72 Fälle. Hier sinken die Zahlen leicht. Die meisten aktiven Infektionen im Kreisgebiet gibt es mit 15 in Bad Salzungen und mit zehn in Barchfeld-Immelborn. Ruhla hat mit Stand vom 5. November sechs Fälle, Wutha-Farnroda und Moorgrund je fünf.