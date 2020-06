Bunt bemalte Steine liegen auch in der Wartburgregion. Sie sollen Zusammenhalt und Zuversicht in der Corona-Krise ausdrücken.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona: Fast 100 Genesene in der Wartburgregion

Mit Stand Donnerstag gelten 99 Personen in der Wartburgregion als genesen, die vormals mit dem Coronavirus infiziert waren. Der sprunghafte Anstieg der Genesenen zum Vortag hänge mit den einstmals hohen Infiziertenzahlen durch Dialyse-Fälle in Bad Salzungen und bei Amazon in Bad Hersfeld zusammen, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Anzahl aller jemals mit Corona Infizierten liegt aktuell bei 116. In Eisenach ist sie mit 30 Personen stabil.