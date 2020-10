Corona im Wartburgkreis: Alle Kinder negativ getestet

Wartburgregion. Die Notbetreuung für einige Kinder der geschlossenen Kita im Raum Mihla läuft. Für die Kinder und Erzieher, die sich in Quarantäne befinden, steht ein weiterer Test an.

Für die 74 Kinder und ihre Erzieherinnen aus einer Kindertagesstätte im Bereich Mihla, die seit Freitag in Quarantäne sind, steht ein zweiter Corona-Test an. Der noch am Freitag (2. Oktober) ausgeführte erste Test brachte durch die Bank negative Ergebnisse. Es bleibt dabei, bisher ist nur eine Erzieherin positiv auf das Virus getestet worden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.