Corona-Inzidenz fällt im Wartburgkreis auf 555,8

Wartburgkreis. 172 neue Covid-Infektionen vermeldet das Gesundheitsamt Wartburgkreis am Freitag.

172 neue Fälle von CoVid 19-Infektionen und damit insgesamt 1647 (392 in Eisenach) vermeldet das Gesundheitsamt am Freitag im Wartburgkreis. Damit liegt die Inzidenzrate bei 555,8 und ist wie schon am Vortag fallend, dennoch auf hohem Niveau.

Unverändert gilt für den Kreis die höchste Warnstufe 3. 48 CoVid-Patienten werden im Eisenacher Klinikum auf der Isolier-, vier auf der Intensivstation betreut. Der für die Gesamtlage wichtige Hospitalisierungsinzident beträgt 21,9.

