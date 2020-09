Am Montag soll über weitere Tests entschieden werden (Symbolbild).

Corona-Neuinfektion an Schule im Wartburgkreis

An der Regelschule in Bad Liebenstein gibt es einen Corona-Fall. Ein Schüler sei positiv auf das Virus getestet worden, teilte das Landratsamt des Wartburgkreises am Sonntag mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog