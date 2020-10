Corona: Ruhige Lage in der Wartburgregion

Während in einigen Großstädten Deutschland die Infektionszahlen ansteigen, bleibt es in der Wartburgregion ruhig. Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen ist in Stadt und Kreis mit Stand Donnerstag, 8. Oktober, im Vergleich zum Vortag um vier gesunken. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.