Die Hauptpost Eisenach musste aufgrund eines Corona-Falls geschlossen werden. Wiedereröffnung ist voraussichtlich am 25. März.

Eisenach. Alle Mitarbeiter der Filiale am Telemannplatz befinden sich in Quarantäne. So gelangen Kunden an ihre Pakete.

Seit Montag stehen Kunden an der Hauptpost vor verschlossenen Türen. Da der Test eines Mitarbeiters auf Corona positiv ausfiel, schlossen die Verantwortlichen am 15. März die Filiale. Alle aktuellen Entwicklungen in Thüringen im Corona-Live-Blog