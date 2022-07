Coubertin-Preis an drei Eisenacherinnen

Eisenach. Höchste Auszeichnung im Schulsport

Lilli Bischoff, Kimberley Schrader (beide Abbe-Gymnasium) und Emily Köhler (Wartburgschule) erhalten den Pierre-de-Coubertin-Preis, der von Landessportbund und Thüringer Sportministerium jährlich an Schulabsolventinnen und - absolventen vergeben wird. Gewürdigt wird mit dieser höchsten Ehrung im Schulsport die Verbindung aus sportlichem Talent und sozialem Engagement, den die drei Preisträgerinnen in außerordentlicher Weise an den Tag gelegt haben. Diesmal wurde Preis thüringenweit 34 Mal verliehen.