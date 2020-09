Craula startet in die Herbst-Freibad-Saison

Der Ortsteil Craula der Gemeinde Hörselberg-Hainich startet bei bestem Badewetter in die Herbst-Freibad-Saison. Fahrräder lehnen an der Hecke und Duschtücher machen den Rasen zur Liegewiese. Am Tag des astronomischen Herbstanfangs nutzten insgesamt knapp zehn Kinder das Feuerlöschbassin am Anger in Craula als Freibad. Marius (13), Lennard (11), Lorenz (12) und Constantin (11/ von links) freuen sich, endlich ein richtiges Schwimmbad im Dorf zu haben. Bei einem Arbeitseinsatz in der Vorwoche reinigte die Feuerwehr mit Unterstützung des Ortsrats den komplett eingefassten Löschteich. Frisches Wasser lockte das Interesse der Jugendlichen.