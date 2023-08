Wieder uneingeschränkt genießbar: Nach dem Nachweis einer äußerst geringen Menge an Fäkalbakterien sollte Leitungswasser in Craula in den vergangenen Tagen sicherheitshalber abgekocht werden.

Craula. Leitungswasser muss nicht mehr abgekocht werden.

Das in den vergangenen Woche vom Gesundheitsamt ausgesprochene Abkochgebot für Leitungswasser in Craula ist am Mittwoch aufgehoben worden. Wie Sandra Jakubowsky, Geschäftsstellenleiterin Wasser- und Abwasserzweckverband Mittleres Nessetal, mitteilt, wurden in Proben vom 31. Juli keine mikrobiologischen Grenzwertüberschreitungen mehr gemessen. Zuvor wurde noch eine geringe Menge an Fäkalbakterien im Wasser nachgewiesen.