Creuzburg: Einheitstradition trotz Corona

Zur traditionellen Grenzwanderung der benachbarten Gemeinden Creuzburg, Krauthausen, Herleshausen, Willershausen und Ifta bekräftigten am Einheitsdenkmal am Stangenweg die Bürgermeister Ronny Schwanz (Creuzburg, links) und Lars Böckmann (Herleshausen) die enge Verbundenheit ihrer Bürger seit 30 Jahren.

Eigentlich wäre Krauthausen der Ausrichter der obligatorischen Feier nach der traditionellen Grenzwanderung am Tag der deutschen Einheit gewesen, Bürgermeister Frank Moenke (parteilos) musste aber leider absagen. So sprang Creuzburgs Ortsteilbürgermeister Ronny Schwanz (CDU) kurzfristig ein. Denn die Grenzwanderung, die die Menschen aus Creuzburg, Scherbda, Krauthausen, Pferdsdorf, Spichra, Herleshausen, Willershausen und Ifta jährlich seit 30 Jahren am Einheitsdenkmal am Stangenweg zusammenführt, ist schließlich eine Institution geworden. Und diese wollen die Menschen der ehemaligen Grenzorte nicht missen. Manche Menschen sehen sich nur einmal im Jahr und das am 3. Oktober hier, wissen viele in der Runde der Gäste. Und selbst auswärtige Gäste finden sich immer wieder ein, wie in diesem Jahr Familie Weißenborn aus Gotha, die sich am Morgen im Netz über mögliche Aktivitäten informiert hatten und mit den Wanderern hier aufgeschlagen waren.