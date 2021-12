Eisenach. Fotografin Inka Lotz, Stadtarchivar Christopher Launert und Lektorin Helga Zöttlein stellen Bildband in historischen Kontext über Eisenach vor.

Wie sehr sich manche Flecken der Wartburgstadt in wenigen Jahrzehnten verändern, aber gleichzeitig kulturhistorische Sehenswürdigkeiten über Jahre unverrückbar zum Stadtbild gehören, zeigt anschaulich das druckfrisch im Wartberg Verlag erschiene Buch „Eisenach Gestern – Heute“. In dem Band veranschaulichen die Autoren, Stadtarchivar Christopher Launert und Photographin Inka Lotz, in 45 Bildpaaren die Spuren städtebaulicher Veränderungen. Das Autoren-Duo stellt historische Fotografien aktuellen Aufnahmen aus diesem Jahr gegenüber. „Es war teils gar nicht so leicht noch alte Aufnahmen im Archiv zu finden, bei denen aus demselben Blickwinkel sich heute noch druckbare Bilder anfertigen lassen“, erklärt der Archivar während der Buchpräsentation. Rund 10.000 Fotos sichtet Christoph Launert für das Buchprojekt. Mitunter versperren heute Bäume, Büsche oder Mauern dieselbe Ansicht auf markante Gebäude oder der damalige Standort des Fotografen wurde inzwischen überbaut.

Das Foto aus dem Jahr 1950 verdeutlicht, welche Bedeutung der Karlsplatz schon in früherer Zeit als Verkehrsknotenpunkt besitzt. Foto: Stadtarchiv Eisenach

„Für manche Motive habe ich einige Anläufe gebraucht – es waren viele Baustellen, die gestört haben, oder das Licht hat nicht gepasst“, erzählt Inka Lotz. Sie versucht den historischen Aufnahmen zu entlocken, mit welchen Objektiv-Brennweiten die Fotografen seinerzeit das jeweilige Foto aufnahmen, um von der Perspektive vergleichbar gute Neuaufnahme zu erhalten.

„Das Buch zeigt, wie schön Eisenach geworden ist – düstere Arbeiterviertel haben sich zum Positiven verändert“, betont Christopher Launert, der selbst in Eisenach geboren ist. Der Großteil der historischen Stadtansichten entsteht zu DDR-Zeiten und vor dem Zweiten Weltkrieg. „Wir haben markante Orte ausgewählt, die große Veränderung erfuhren“, so Christoph Launert.

Der Blick heute auf den Karlsplatz aus gleicher Perspektive. Die Straßenbahnen sind veschwunden, die Zahl der Autos hat sich vermehrt. Foto: Inka Lotz

Die solide recherchierten Texte des Autors, die die Stationen des historischen, fotografischen Stadtspazierganges durch die Jahrzehnte begleiten, besitzen eine Fülle an wissenswerten Informationen und Fakten zur Stadtgeschichte. Sie erläutern die abgebildeten Ansichten, vermitteln Wissenswertes aus ihrer historischen Entwicklung und veranschaulichen den Wandel der Stadt. So gewinnt der Betrachter des Bildbandes am Ende der 72 Seiten ein Bild der Stadt Eisenach, das jenseits der üblichen Fotobände liegt und so manche Ansicht in verändertem Licht sichtbar werden lässt.

Christopher Launer, Inka Lotz, Eisenach – gestern und heute, 72 Seiten, zahlreiche Farb- und s/w-Fotos, gebunden, 16,90 Euro, ISBN 978-3-8313-3376-9, erhältlich im Buchhandel und im Familienunternehmen Foto-Hartmann-Lotz in der Querstraße in Eisenach.