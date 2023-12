Das Ding mit der Rücksichtnahme

Peter Rossbach über städtische Mobilität

Lassen Sie uns mal übers Radfahren reden. Ich frage mich auch, wie es Menschen trotz des Wetters auf den Drahtesel treibt. Aber da muss ich ja nicht mitmachen und es gibt, übers Jahr gesehen, ja auch andere Wetterlagen. Ich habe es in diesem Jahr leider nur sehr selten geschafft, mal ne kleinere oder größere Runde zu drehen - am Ende macht es ja auch Spaß.

Was einem den Spaß ein wenig verderben kann, sind auch in der Weihnachtszeit andere Verkehrsteilnehmer. Das Auto nimmt besonders in der selbst ernannten Autostadt überall den meisten Verkehrsraum ein (mal abgesehen von den paar Metern Fußgängerzone). Jede Einschränkung wird von so manchem schon als eine Art „Majestätsbeleidigung“ angesehen. Klar ist: Begegnen sich zwei Fußgänger oder zwei Radfahrer, benötigen die vier zusammen weniger Platz in der Breite als zwei sich begegnende Autos.

Ich gebe zu, auch mich nerven die Zweirad-Kamikaze, die glauben, mich im Affentempo auf dem Fußweg nur knapp überholen zu müssen oder die in der Fußgängerzone Slalom um die Menschen fahren.

Fußwege sind genauso wie die Fahrradstreifen auf den Straßen dazu da, die schwächeren Verkehrsteilnehmer zu schützen. Das funktioniert aber nur, wenn sich die Verkehrsteilnehmer dran halten. Ich mag das Theater, ich mag Besucher aus dem Hessischen oder dem Süden des Kreises und liebe die aktuelle „Wunschpunsch“-Weihnachtsmärchen-Inszenierung. Für den Radler bedeutet es aber erhöhte Gefahr, denn der Radstreifen auf der Straße dort ist nicht mehr erkennbar. Darauf reiht sich nämlich ein Besucher-Bus am anderen, vom Beginn bis zum Ende der Vorstellung.

Manche Auto- oder Busfahrer haben dieses Ding mit der gegenseitigen Rücksichtnahme, die da in der Straßenverkehrsordnung aufgelistet ist, innerlich für sich gestrichen. Einfach noch mal ausprobieren, es lohnt sich für alle.