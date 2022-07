Das erste Konzert in Eisenach überhaupt!

Endlich im Heimathafen spielen - in der Wandelhalle darf Künstler Nico Wieditz am 12. August auftreten.

Eisenach. Hits von Rammstein bis Depeche Mode, aus Musicals und Filmen – in der Wandelhalle wartet am 12. August eine besondere Orgelshow.

Lambada auf einer Kirchenorgel? Geht nicht? Klar geht! Künstler Nico Wieditz, mit der Fähigkeit aufgewachsen, Musik zu hören und sie danach sofort wiedergeben zu können, hat sich schon in seiner Jugend autodidaktisch der Kirchenorgel verschrieben und spielt auf der Königin der Instrumente Musik aus allen Genres. Und das ziemlich erfolgreich. Im Juni erst hat der Möhraer in der Kirche in Ütteroda zwei Mal vor ausverkauftem Haus gespielt.

Mit seinen Starlights-Konzerten geht er deutschlandweit auf Tour und holt Hunderte von Menschen auf diese Weise in die Kirchen. Nur in einer Eisenacher Kirche hat Wieditz noch nicht gespielt, weil er mit seinem Anliegen hier immer wieder auf Ablehnung gestoßen ist.

Nun kommt er am 12. August mit dem Starlights-Programm in die Wandelhalle, unterstützt von Spitz Entertainment und der Eisenacher Brauerei. Sie präsentieren ab 21 Uhr eine bis dato einzigartige Open-Air-Sommernachtsshow mit Hits aus allen Genres der Musik, von Pop, Rock über Klassik bis hin zu Filmmusiken und Musicals. Die Kooperation hatte sich angeboten, da die Spitz-Leute tags darauf auch ihr zweite „Summer in the City“-Veranstaltung am gleichen Ort machen. Zudem sind Wieditz und Spitz-Mann Manuel Tippach auch künstlerisch über die Band Condition One miteinander verbunden. Nico Wieditz verspricht ein Feuerwerk für Ohren und Augen, dank einer tollen Lichtshow und der Bühne direkt vor der Wandelhalle.

Damit Schattenkinderwieder Kind sein dürfen

Die Orgel ist in einem Lkw eingebaut, sein Spieltisch wird aber auf einer Bühne stehen, seine Künste an den Tasten werden live auf einer Videoleinwand übertragen. Rund 500 bis 600 Konzertbesucher erwarten die Veranstalter. „Die Interaktion mit dem Publikum ist mir wichtig. Das macht es noch lebendiger“, schwärmt der Organist, der mit den Shows ein Format entwickelt hat, das tief mit seinem eigenen Verständnis von Kirche, Glauben, Geben und Nehmen verbandelt ist. Ein Teilerlös des Konzertes geht zudem in die gleichnamige Starlight-Live-Stiftung. Ziel ist es, Schattenkindern, also Kindern, den aus unterschiedlichen Gründen ein großer Teil ihrer Kindheit verloren geht, über diese Stiftung eine Auszeit zu ermöglichen, wo sie mit speziell geschulten Betreuern lernen, wieder Kind sein zu dürfen und die Aufmerksamkeit bekommen, die sie benötigen.

Dass er in manchen Kirchen nicht spielen darf, stößt bei Nico Wieditz auf Unverständnis, gerade wenn man überlegt, wie viele Menschen sich von der Kirche abwenden. „Kirchen sind der Mittelpunkt eines Ortes, eines Dorfes und wir müssen doch auch die Orgeln erhalten“, bekräftigt er. Der Möhraer spielt regelmäßig als Organist bei Gottesdiensten. Als Künstler will er die Menschen für das Instrument begeistern. „Man kann auf einer Kirchenorgel jede Melodie spielen,“ sagt er. Und: „Kirche muss Spaß machen und vielerorts auch entstaubt werden.“

Karten im Dejavu bei Jo West in der Eisenacher Alexanderstraße sowie über die Seite starlights-live oder Eventim.