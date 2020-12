Unsere neue Mitbewohnerin auf vier Pfoten reckte gestern Morgen kurz die Nase aus dem Terrassenfenster. Es roch so anders, so frisch. Der erste Schnee pünktlich zum ersten Dezember. Da soll noch einmal jemand sagen, wir bekommen kein winterliches Weiß mehr auf unsere Straßen. Und das Kind, noch verschlafen aus dem Bett gekrochen, war ruck, zuck hellwach und die Freude groß, als es die Flocken-Haufen auf dem Terrassenboden entdeckte. Der Winter war gestern mein Freund. Die Welt, eingehüllt in ein unschuldiges Weiß bekam etwas Friedliches in diesen Pandemie-Zeiten.

Und natürlich ist der 1. Dezember für Kinder wie auch viele Erwachsene ein besonderes Datum. Dann darf das erste Türchen geöffnet werden. Ein gelber Flutschi-Wurm, der sich am Glas langsam hinunterschlängelt, kam im ersten Türchen bei uns zu Hause zum Vorschein. Der gefiel auch der Katzendame. Beim zweiten Kalender, wo sich hinter jedem Türchen ein Weihnachts- und Winterlied versteckt, war plötzlich völlig klar, warum es in der Nacht geschneit hatte. Hinter Nummer 1 wartete „Leise rieselt der Schnee". Ganz leise hatte sich das Winter-Weiß in der Nacht ins Tal geschlichen. Dann warten wir gespannt, welches Lied sich hinter Türchen 2 versteckt.