Das gab es in der Gerstunger Kirche noch nie

Gerstungen. Diese Premiere in der Katharinenkirche in Gerstungen war ganz nach dem Geschmack des Publikums.

Das gab es in der Katharinenkirche in Gerstungen noch nie: Der Gospelchor Eisenach sorgte für eine Premiere. Ein Gospelkonzert, noch dazu in dieser Qualität, hatte die Kirche noch nicht erlebt, unterstrich auch Pfarrer Arne Tittelbach-Helmrich. Weit mehr als 200 Besucher lockte der Chor aus Eisenach. So viele Menschen kommen im Schnitt noch nicht mal zu Weihnachten, wissen die Einheimischen. Die 33 Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Thomas Wagler zogen alle Register und ernteten nach dem Konzert reichlich Lob. Besucher waren in der Kirche von der Musik mitunter zu Tränen gerührt. Der Gospelchor nahm Anerkennung des Publikums mit nach Eisenach. Dort gibt der Chor am 8. Dezember sein Adventskonzert in der Georgenkirche.