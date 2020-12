Das Impfen in der Wartburgregion beginnt

Nachdem die Kassenärztliche Vereinigung (KVT) zunächst in Ost- und Mitte-Thüringen mit mobilen Impfteams in Alten- und Pflegeheimen mit der Corona-Schutzimpfung von Bewohnern und Mitarbeitern begonnen hat oder Dienstag beginnen will, ist am Mittwoch dann Westthüringen an der Reihe, so die Auskunft der KVT. Wie viele und welche Heime dabei in der Wartburgregion zuerst an die Reihe kommen, will die KVT dann aber erst kurzfristig öffentlich benennen.

Klinikum ist vorbereitet

Auch am Eisenacher Klinikum geht Geschäftsführer Thomas Breidenbach davon aus, dass es zeitnah eine erste Impfaktion für Mitarbeiter, die dies wünschen, geben wird. Er lobt dabei die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit mit dem Landesverwaltungsamt. Von dort seien schon frühzeitig alle nötigen Hinweise zur Lagerung und Verwendung des Impfstoffes gekommen, sodass sich Labore, Apotheken und auch impfende Ärzte haben vorbereiten können.

Im Vorfeld hatte das Klinikum in der Belegschaft abgefragt, wer sich denn impfen lassen will. Alle, die dazu bereit seien, habe man dann in vier Gruppen eingeteilt, je nach der Priorität. Er hoffe, so Breidenbach, dass man so viel Impfstoff erhalte, um möglichst viele dieser Mitarbeiter bedienen zu können. In zwei bis drei Wochen stehe für diese dann der zweite Termin an. Wegen der hohen Inzidenzwerte (Zahl der Neuinfektionen binnen 7 Tagen auf 100.000 Einwohner) von nun sogar 356,4 im Kreis und 397,6 in der Stadt Eisenach, hatte Landrat Reinhard Krebs (CDU) bereits am Tag vor Heiligabend eine Verschärfung der bestehenden Beschränkungen per Allgemeinverfügung erlassen.

Beerdigungen und Hochzeiten mit begrenzter Personenzahl

Danach sind alle Spiel- und Bolzplätze in Stadt und Kreis zu schließen. Bei Beerdigungen ist die Teilnahme nur noch den Ehegatten oder Lebenspartnern, Verwandten ersten Grades des Verstorbenen erlaubt sowie dem Geistlichen oder Trauerredner und dem erforderlichen Personal des Bestattungsunternehmers. Bei standesamtlichen Trauungen dürfen nur die Eheleute, der Standesbeamte, die Trauzeugen und zum Haushalt der Eheleute zugehörige Personen anwesend sein. Als weitere Kontaktbeschränkung gilt nun, dass in der Öffentlichkeit der Aufenthalt nur mit Mitgliedern des eigenen Haushaltes erlaubt ist.