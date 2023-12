Das Konzept des Eisenacher Bildungsfonds überzeugt

Eisenach. Das Autohaus Göthling spendet einen erheblichen Betrag zur schulischen Förderung von Kindern aus mittellosen Familien.

„Das Verständnis für den Bildungsfonds ist gewachsen“, freut sich Eisenachs Kinderbürgermeisterin Annette Backhaus, dass immer mehr Menschen die Notwendigkeit der Unterstützung dieses im Jahr 2010 mit einer 10.000-Euro-Spende von Hausbau-Unternehmer Uwe Lenzer begründeten Finanzreserve sehen. Dazu gehört auch Susanne Ruchti, die bereits zahlreiche andere gemeinnützige Organisationen der Region mit erheblichen Spenden bedenkt. „Es ist besonders wichtig, auch Gutes für benachteiligte Kinder zu tun, schließlich sind Kinder unsere Zukunft“, betont die Geschäftsführerin des Autohauses Göthling, während sie für den Eisenacher Bildungsfonds 1000 Euro an Eisenachs Kinderbeauftragte und den Bildungsdezernenten und hauptamtlichen Beigeordneten der Stadt, Ingo Wachtmeister, überreicht.

Der stattliche Betrag, so Susanne Ruchti, stammt aus dem Sozialfonds des Mobilitätsdienstleisters Avemo Group, unter dessen Dach das weiter inhabergeführte Autohaus Göthling mit 45 Autohäusern und insgesamt 2500 Mitarbeitern aus den Regionen Taunus, Nordfranken sowie Westthüringen wirtschaftlich kooperiert. Diese Autohäuser zahlen aus Erträgen in diesen gemeinsamen Avemo-Fonds. „Das Konzept des Eisenacher Bildungsfonds hat uns einfach überzeugt“, fährt die Geschäftsleiterin fort. Die Entscheidung, auf diesem Weg junge Menschen zu fördern, trägt Susanne Ruchti während der Übergabe mit sichtlicher Begeisterung. Gerne möchte sie auch in den nächsten Jahren diesen Spendentopf füllen.

Kostenerstattung erfolgt selten bis zu 100 Prozent

„Das Engagement ist nicht selbstverständlich und es ist eine Investition in die Bildung unserer Kinder“, bedankt sich die Kinderbeauftragte für die großzügige Unterstützung zugunsten Eisenacher Schüler aus mittellosen Haushalten. Aus dem Bildungsfonds gehen einige tausend Euro im Schnitt pro Jahr an etwa 60 Eisenacher Kinder. „Wir schauen ganz genau, was die Familie selbst mitleisten kann – selten werden die Kosten für die Klassenfahrt oder den Nachhilfeunterricht zu 100 Prozent übernommen“, erklärt Ingo Wachtmeister. Jeder Einzelfall werde genau geprüft. „Ob man 150 Euro oder nur 50 Euro für die Nachhilfe zahlt, ist für viele Familien entscheidend“, ergänzt Backhaus.

Der Bildungsfonds hilft Kindern nicht mit Geld, sondern Sachwerten.

Anträge an die Kinderbeauftragte Annette Backhaus, Telefon: 03691 / 67 04 04