Geistliches Wort für Eisenach Das Leben feiern im Angesicht von so viel Leid?

Annegret Bachmann ist Oberin der evangelisch-lutherischen Diakonissenhaus-Stiftung in Eisenach.

Ich hör die Botschaft: Jesus lebt.“ Kann ich das wirklich glauben? Die Ostergeschichten erzählen uns davon und in vielen Gottesdiensten wurde es am Osterfest gepredigt. Jesus wurde vor 2000 Jahren zum Tode am Kreuz verurteilt. Doch sein Grab war leer. Das erste Zeichen des Lebens.

Wenn ich im Internet die Bilder von den Gräbern in der Ukraine oder in anderen Kriegsgebieten sehe, frage ich mich, warum diese Menschen sterben mussten. Es sind Frauen, Kinder und Männer wie wir, die dort durch Waffengewalt sterben und oft nicht einmal würdig bestattet werden.

Kann ich im Angesicht von so viel Leid und Tod die Auferstehung und das Leben feiern?

Wo bleibt denn der Sieg des Lebens, auf den wir seit 2000 Jahren warten. Wo bleibt die Gewissheit, dass alle Menschen das Leben lieben? Nicht nur das eigene, sondern auch unseren Nachbarn das Leben nicht nehmen möchten.

Wo sind die Menschen, die sich der Osterbotschaft verschrieben haben und das Leben fördern? Wie feiern die Christen in diesen Ländern Ostern im Angesicht des Todes? In einem Osterlied des Kirchenmusikers Friedrich Hofmann von 1985 Lied heißt es:

„Ich hör die Botschaft: Jesus lebt! Herr, hilf, dass sich mein Herz erhebt aus Kummer, Zweifel, Angst und Leid! Mach es für deinen Trost bereit! Herr, steh mir bei!“

In der Ostergeschichte wird uns erzählt, wie trauernde Frauen zum Grab von Jesus gehen. Sie sind im Leid gefangen. Doch dann heben sie ihren Blick und sehen das leere Grab und einen Engel, der dort auf sie wartet. Sie haben ihren Blick und ihre Herzen erhoben. Sie öffnen die Herzen und sprechen am Grab über ihre Sorgen. Im Gespräch mit dem Engel empfangen sie Trost. Doch sie dürfen dort nicht für immer bleiben, sie müssen wieder zurück in den Alltag.

Wo gibt es in unserem Leben Orte, wo wir unsere Ängste, unser Leid aussprechen können? Manchmal sind es auch heute die Gräber unserer Verstorbenen, die uns zuhören. Denn am Ort von Leid werden wir verstanden.

Wohin gehen wir mit all den Sorgen um unsere Welt und um unsere Gesellschaft? Bleibt die Sorge bei uns oder können wir sie abgeben.

Die Frauen am Grab von Jesus tun dies. Sie geben ihre Sorgen ab und erleben, dass der Tod nicht alle Macht hat. Sie werden neu erfüllt von Leben. Sie vertrauen darauf, dass Jesus nicht im Tode geblieben ist: Er lebt bis heute!

So werden sie zu Boten dieser Hoffnung des Lebens.

Auch wir dürfen mit unserer Botschaft des Lebens immer wieder Mut und Hoffnung geben mitten in der leidgeplagten Welt, denn wir glauben daran: Jesus lebt!