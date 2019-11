Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Vogtland grüßt Großburschla

Siegbert Jakob betreibt im beschaulichen Siebenbrunn zwischen Adorf und Markneukirchen im vogtländischen Musikwinkel mit seiner Frau einen bezaubernden Kräuterladen. Wer dort mit einem EA-Kennzeichen vorfährt, bekommt ein besonderes „Hallo“, denn der „Sig“ weiß mit EA etwas anzufangen, selbst mit Großburschla. Die thüringisch-hessische Feier zum Mauerfall-Jubiläum in Großburschla kürzlich hat sich dank Medien bis ins obere Vogtland verbreitet. Da wird der Siegbert sofort hellhörig. Von Frühjahr 1981 bis Herbst 1982 diente er nämlich als Soldat an der Grenze in Großburschla. Das Jubiläum weckt Erinnerungen an diese Zeit, an den knackigen Winter, der die Werra hatte zufrieren und damit die Sorgenfalten der Kompanieführung größer werden lassen. Jakob spricht von Minus 30 Grad damals und dass Eisschollen Grenzanlagen beschädigten. Jakob war Fahrer des Kompanie-Chefs Eberhard Töpfer, ein Traumjob bei der „Fahne“, wissen Eingeweihte. Zwei Durchbrüche, erfolgreich, hatte es zu seiner Zeit gegeben. Viel erlebte habe er und er könnte manch Geschichte von seiner Zeit an der Grenze erzählen. Dass es ihm beim Militär in Großburschla so schlecht nicht ging, habe er auch einem Hausmeister in der Kompanie zu verdanken. Der Sandner war Landsmann aus Markneukirchen, der in Großburschla hängen geblieben war. Er starb vor wenigen Jahren.